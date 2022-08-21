Дівчина загинула на місці: у Підмосков’ї підірвали джип доньки "ідеолога рашизму"

Інцидент стався у районі підмосковного селища Великі В’яземи

У далекому Підмосков’ї, де на так давно палала пожежа у військовій частині, підірвали джип Дар’ї Дугіної — дочки громадського діяча Олександра Дугіна, якого Вікіпедія називає "ідеологом рашизму", і який внесений до списку санкцій Євросоюзу, США та Канади.

Про інцидент повідомив Teelegram канал Baza.

" У Підмосков’ї було підірвано автомобіль, попередньо встановлено, що загиблою була дочка відомого громадського діяча Олександра Дугіна Дар’я", — сказано в повідомленні.

Вибух авто Дар’ї Дугіної

Також факт вибуху підтвердив відомий журналіст Олександр Невзоров.

"Підірвано дочку головного ідеолога фашизму в Росії — дугіна", — зазначає Олександр Глібович у властивій йому манері.

Пост Невзорова

Згідно з наявною інформацією, інцидент стався в районі підмосковного селища Великі Вяземи в Одінцевському міському окрузі. Дарина Дугіна, яка перебувала у салоні, померла на місці.

На кадрах знято сильну пожежу — полум’я вирує в місці, де знаходиться машина. На знімку з місця події видно, що білий джип повністю вигорів.

Подробиці події встановлюються. На місці працюють працівники екстрених служб.

Нагадаємо, що нещодавно низка вибухів була зафіксована в тимчасово окупованому Криму, і якби Підмосков’ї знаходилося трохи ближче (так, кілометрів на 500), то в росії могли б запідозрити організацію вибуху українцями.