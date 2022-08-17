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Вибухи у Криму: CNN озвучив закриту інформацію від влади України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Бавовна" в Криму траплялася тричі за останні два тижні Новина оновлена 17 серпня 2022, 19:10
"Бавовна" в Криму траплялася тричі за останні два тижні

До росіян після таких ударів дійшло, який військовий потенціал має Україна

Україна попри заперечення офіційних представників влади могла бути причетною щонайменше до трьох вибухів, які сталися за останній тиждень в окупованому росіянами Криму. Мова про "бавовну" на авіабазі "Саки", складі боєприпасів під Джанкоєм та аеродромі у Гвардійському.

Про це у середу, 17 серпня, повідомив CNN з посиланням на українську офіційну особу, яка побажала залишитися анонімним джерелом. За словами чиновника, про причетність України до руйнації російських баз на окупованому півострові йдеться у доповіді Уряду.

У документі також вказано, що для росіян знищення авіабази "Саки" у Новофедорівці стало серйозною, але разовою втратою для військової інфраструктури Криму. А наступні атаки — по базах у Майському та Гвардійському — стали доказом систематичного військового потенціалу України в завданні ударів по Криму.

Примітно, що вибухи у Новофедорівці російська влада пов'язала з порушенням правил пожежної безпеки, а про втрачену техніку та постраждалий особовий склад навіть мови не йшло, хоча було знищено близько 10 одиниць російських літаків. А детонацію боєприпасів у Майському та Гвардійському, які знаходяться неподалік від Джанкоя, російська влада пояснила "саботажем", але ніхто не вказав, який вид саботажу був і хто має за це відповідає. Командування української армії відповідальності на себе за вибухи в Криму не брало, а росіянам порадило "не курити у невстановлених місцях", аби у них нічого не вибухало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джанкой, де вибухнув склад російських боєприпасів, є воротами до Криму, через які ідуть залізничні та автомобільні шляхи. Вони використовуються окупантами для перекидання військової техніки та живої сили на материкову частину України.

Теги:
#Крим #Вибухи #Джанкой #Новофедорівка