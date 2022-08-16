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Ворота до Криму: чим Джанкой важливий для росіян

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поки що "ворота до Криму" перебувають під повним контролем окупантів Новина оновлена 16 серпня 2022, 10:05
Поки що "ворота до Криму" перебувають під повним контролем окупантів

Вибухи на території Кримського півострова дуже схвилювали загарбників

Ранок вівторка, 16 серпня, почався з потужного "хлопка" поблизу Джанкоя. Свідчення очевидців розходяться: частина говорить про детонацію снарядів у селі Майське, ще частина згадує Азовське. Втім, ці населені пункти перебувають упритул один до одного, що може створювати плутанину. У будь-якому разі вибухи та пожежа на місці інциденту досить потужні. Багато російських пропагандистів та звичайних громадян країни-агресора стурбовані подібним поворотом подій, і не дивно, адже Джанкой і найближчі до нього села є своєрідними "воротами" до Криму.

Що сталося з цим містом за вісім років окупації, чому воно таке важливе для росіян і які військові об’єкти окупанти можуть боятися втратити, розповість "Телеграф". Спеціально для читачів ми зробили невелике аналітичне зведення.

Слід одразу зауважити, що, як і в будь-якому іншому місті Кримського півострова, у Джанкої проводять найсильнішу пропагандистську кампанію, спрямовану проти України. Це тривало з 2014 року, а особливо посилилося у лютому 2022-го. Містом і околицями часто туди-сюди катається російська військова техніка з символами Z і V. При цьому місцеві чудово розуміють, як виглядають ті, хто ще не був на війні і кого вже добряче "потріпали" ЗСУ.

Джанкой військова техніка 2022
Військова техніка в Джанкої. Фото — червень 2022 рік

У Джанкойському районі ще до окупації Криму знаходився військовий аеродром, якого вісім років тому захопили російські солдати. Після цього на його території розмістили бійців 39-го вертолітного полку 27-1 змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу армії рф.

Джанкой аеродром 2010
Аеродром Джанкоя у 2010 році

Знайти нові зображення військового об’єкта, який перебуває під контролем Росії, дуже складно. При цьому міноборони рф розмістило план-карту розташування злітних смуг та інших важливих будівель на своєму офіційному сайті. Слід додати, що під Джанкоєм також розташовуються щонайменше три авіаційні ескадрильї ворога. Військовими використовується техніка марок Мі-8, Мі028, Мі-35М та Ка-52. Крім цього, тут знаходяться вертольоти російських прикордонників.

Джанкой аеродром карта
План-карта аеродрому Джанкой

Слід зазначити, що аеродром знаходиться на околиці Джанкоя, з північно-західного боку до нього впритул примикає "військове містечко" — мікрорайон "Московський".

У 2019-у виповнилося п’ять років з моменту дислокації 39-го вертолітного полку в Джанкої. Окупанти перетворили це на свято, влаштувавши пишне святкування.

Джанкой пропаганда 2022
Такою пропагандою обвішано багато вітрин Джанкоя в 2022 році

Втім, окрім розташування авіаційної техніки та військової бази, це кримське місто є важливим для росіян у плані транспортної розв’язки. Через нього проходять основні автомобільні та залізничні траси, які зараз дозволяють противнику перекидати нову техніку та особовий потяг на війну в Україні.

Джанкой на карті
Наразі вибухи лунають в Азовському під Джанкоєм

Не дивно, що вибухи поблизу міста — ймовірно, на одній з електропідстанцій — дуже стривожили російських загарбників. При цьому місцева окупаційна "влада" таки офіційно підтвердила вибухи, підкресливши, що їх причиною стало якесь "займання" на складі боєприпасів в Азовському. Що саме дозволило статися "займанню", окупанти не повідомляють.

Нагадаємо, що тиждень тому ще один потужний "бавовна" стався в Криму поряд із селищем Новофедорівка. Вибухи пролунали на місцевому аеродромі, через що, вірогідно, постраждали близько десяти авіасуден окупаційної армії.

Теги:
#Крим #Війна #Вибухи #Джанкой #Окупація