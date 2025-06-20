Леся Нікітюк вперше стала мамою: кого народила та хто щасливий батько (фото)

Телеведуча поділилася зворушливими кадрами з виписки з пологового будинку

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк лише кілька днів тому оголосила про свою вагітність, показавши фотосесію для українського глянцю. Тепер же через три дні 37-річна телезірка поділилася зворушливими фото з виписки з пологового будинку і повідомила, що у неї народився син.

На фотографіях можна побачити щасливу Лесю, яку з величезним букетом зустрічає з пологового будинку її коханий військовий Дмитро Бабчук. Пара заручилася в січні 2025 року, про що телезірка також повідомила своїх шанувальників у соцмережі.

Також на знімках можна побачити, як трепетно Нікітюк тримає на руках свого первістка. Вона зачаровано дивиться на дитину та легенько посміхається. Для виписки з пологового будинку телеведуча та актриса обрала стильний картатий костюм вільного крою, а волосся зібрала у недбалий пучок.

Судячи з фото, молоду маму з дитиною біля пологового будинку зустрічав лише її коханий. Він сам відвіз телеведучу з малюком додому.

Що відомо про особисте життя Нікітюк?

Леся Нікітюк завжди тримала в таємниці своє особисте життя. Проте восени 2024 року підтвердила наявність у неї стосунків. Обранцем телеведучої виявився військовий Дмитро Бабчук, який на кілька років молодший за неї.

У січні 2025 року Леся похвалилася фанатам, що Дмитро зробив їй пропозицію та показала фото з обручкою.

Тепер у червні 2025 року телезірка спочатку показала вагітну фотосесію в журналі, а через три дні опублікувала вже фото виписки з пологового будинку.

До речі, напередодні були чутки, що Леся Нікітюк народила хлопчика ще 15 червня. А потім по-тихому без камер та фото виписалася з пологового будинку, де її зустрічав коханий та батько дитини Дмитро Бабчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обранця Лесі Нікітюк, який зробив їй пропозицію. Він захищає Україну від окупантів.