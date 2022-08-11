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Під Москвою вночі спалахнула пожежа на території військової частини: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Рятувальники боролися з вогнем кілька годин Новина оновлена 11 серпня 2022, 07:00
Рятувальники боролися з вогнем кілька годин

На території в/ч знаходилися призовники, а також персонал об’єкту

У росії триває парад пожеж, і після нещодавнього загоряння в хостелі вогонь дістався до військового об’єкта. У ніч із 10 на 11 серпня у Підмосков’ї горіла одна з військових частин, де зараз проходять службу призовники. Вогонь спалахнув на території міського округу Довгопрудний уже глибоко опівночі.

Деталі інциденту повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. Попередньо зазначається, що пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати протягом кількох годин попри велику площу.

Так, пожежа поширилася початково на територію 1,2 тисячі квадратних метрів. Горіла дерев’яна будівля, яка, швидше за все, служила військовим як казарма. При цьому військових (зокрема призовників) вдалося швидко евакуювати на вулицю.

Довгопрудний військова частина
Військова частина у Довгопрудному

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося задимлення з-під даху будівлі.

Що саме спричинило загоряння, не повідомляється. При цьому пожежа була дійсно серйозною, адже до процесу ліквідації вогню було залучено 37 рятувальників, які задіяли дев’ять одиниць спецтехніки.

Довгопрудний військова частина карта
Військова частина у Довгопрудному на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вночі було "спекотно" і на території тимчасово окупованого Донецька. На території пивзаводу пролунав потужний вибух, після чого будівля спалахнула. Місцеві скаржилися на серйозний витік аміаку.

Теги:
#Пожежа #Росія #Підмосков'ї #Військова частина #Війна