У Москві сталася сильна пожежа, багато загиблих (фото та відео)

Евакуювати всіх постояльців закладу не встигли

У ніч із 28 на 29 липня в одному з великих хостелів Москви спалахнула пожежа. Попередньо, загоряння сталося через несправні електроприлади; сигналізація, що реагує на дим, не спрацювала. Як результат — мінімум вісім загиблих людей та кілька спроб локалізувати та ліквідувати вогонь.

Подробиці інциденту повідомляє медіа "Медуза" та Telegram-канал Mash. За інформацією журналістів, пожежа розпочалася на першому поверсі в одній із 16-поверхівок на Алма-Атинській вулиці.

Перші дзвінки рятувальникам надійшли близько опівночі. За годину вогонь вдалося загасити, проте він наробив чимало бід. Щонайменше вісім постояльців хостелу розпрощалися з життям, бо евакуювати їх не вдалося.

Судячи з усього, початково спалахнув один із електроприладів, справність якого не вселяла довіри. Зрештою вогонь перекинувся на особисті речі мешканців хостелу та меблів. Загалом постраждали три кімнати, а також коридор. Чотирьох людей госпіталізували з опіками до однієї з місцевих лікарень.

Так виглядають згорілі кімнати

Вогонь не пошкодував особистих речей постояльців

Повідомляється, що хостел був нібито підключений до системи пожежної безпеки, проте та не спрацювала та, відповідно, не подала потрібних сигналів. Очевидці стверджують, що заклад був не найкращим, відвідувачі часто скаржилися на засилля тарганів та клопів.

Вид зсередини

Відомо, що під час пожежі з багатоповерхівки встигли евакуюватись близько двох сотень людей. У Московському слідчому комітеті вже завели кримінальну справу, перевірятимуть власників хостелу щодо надання послуг, які не відповідають правилам безпеки. Ймовірно, саме їм доведеться відповідати за масову загибель гостей.

Так перший поверх хостелу виглядав до пожежі

Нагадаємо, що попередня масштабна пожежа в Москві сталася рівно місяць тому. Тоді загоряння, що охопило великий склад автомобільних шин, намагалися погасити протягом кількох годин. Для цього використали навіть спеціальну авіатехніку.