В Москве произошел сильный пожар, много погибших (фото и видео)

Эвакуировать всех постояльцев заведения не успели

В ночь с 28 на 29 июля в одном из крупных хостелов Москвы вспыхнул пожар. Предварительно, возгорание началось из-за неисправных электроприборов, сигнализация, реагирующая на дым, не сработала. Как результат — минимум восемь погибших человек и несколько часов попыток локализировать и ликвидировать возгорание.

Подробности инцидента сообщает медиа "Медуза" и Telegram-канал Mash. По информации журналистов, пожар начался на первом этаже в одной из 16-этажек на Алма-Атинской улице.

Первые звонки спасателям поступили около полуночи. Спустя час огонь удалось потушить, однако он наделал немало бед. Минимум восемь постояльцев хостела распрощались с жизнью, потому что эвакуировать их не удалось.

Судя по всему, изначально загорелся один из электроприборов, исправность которого не внушала доверия. По итогу огонь перебросился на личные вещи жителей хостела и мебель. Всего пострадало три комнаты, а также коридор. Четырех человек госпитализировали с ожогами в одну из местных больниц.

Так выглядят сгоревшие комнаты

Огонь не пожалел личных вещей постояльцев

Сообщается, что хостел был якобы подключен к системе пожарной безопасности, однако та не сработала и, соответственно, не подала нужных сигналов. Очевидцы утверждают, что заведение было не из лучших, посетители часто жаловались на засилье тараканов и клопов.

Вид изнутри

Известно, что во время пожара из многоэтажки успели эвакуироваться около двух сотен человек. В Московском следственном комитете уже завели уголовное дело, будут проверять собственников хостела на предмет оказания услуг, которые не отвечают правилам безопасности. Вероятно, именно им придется отвечать за массовую гибель постояльцев.

Так первый этаж хостела выглядел до пожара

Напомним, что предыдущий масштабный пожар в Москве произошел ровно месяц назад. Тогда возгорание, охватившее крупный склад автомобильных шин, пытались погасить в течении нескольких часов. Для этого использовали даже специальную авиатехнику.