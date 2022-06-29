В Москве взрывы и масштабный пожар: тушить пытаются даже с воздуха (зрелищное видео)

Российская столица горит словно по расписанию

Среда, 29 июня, выдалась непростой не только для жителей Николаева или Днепропетровщины, где звучали массивные взрывы, но и для россиян, проживающих в Москве. Нынче им позволено "наслаждаться" видом и характерным запахом огромного пожара, охватившего крупный шинный ангар на Каширском шоссе.

Как сообщают российские Telegram-каналы, площадь возгорания всего за пару часов от 500 квадратных метров увеличилась вдвое. Сейчас спасатели безуспешно пытаются локализовать пожар, но этому не способствует даже привлечение авиации, которая тушит огонь с воздуха.

По предварительной информации, изначальным источника возгорания стала обычный мусорник, с которого огонь и перекинулся на ангар.

Кроме густого черного дыма очевидцы сообщают о нескольких взрывах — вероятно, горит что-то из промышленных материалов, которые под воздействием высоких температур детонируют.

Следует отметить, что пожар виден со многих точек Москвы. Это и не удивительно, ведь его общая площадь на данный момент превысила тысячу квадратных метров.

Сейчас пожарные надеются не допустить перебрасывания огненной стихии на другие ближайшие предприятия, иначе это грозит еще большими уничтожениями московской инфраструктуры.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре на российском заводе неподалеку от украинской границы. Россияне пытались обвинить в этом ВСУ — якобы из-за атаки беспилотника.