Девушка погибла на месте: в Подмосковье взорвали джип дочери "идеолога рашизма"
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Инцидент произошел в районе подмосковного поселка Большие Вяземы
В далеком Подмосковье, где на так давно полыхал пожар в воинский части, взорвали джип Дарьи Дугиной — дочери общественного деятеля Александра Дугина, которого Википедия называет "идеологом рашизма", и который внесен в санкционный список Евросоюза, США и Канады.
Об инциденте сообщил Teelegram-канал Baza.
"В Подмосковье был взорван автомобиль, предварительно установлено, что погибшей являлась дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья", — сказано в сообщении.
Также факт взрыва подтвердил известный журналист Александр Невзоров.
"Взорвана дочь главного идеолога фашизма в росиии – дугина", — отмечает Александр Глебович в свойственной ему манере.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе. Дарья Дугина, которая находилась в салоне, скончалась на месте.
На кадрах запечатлен сильный пожар — пламя бушует в месте, где находится иномарка. На снимке с места происшествия видно, что белый внедорожник полностью выгорел.
Подробности происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, что недавно ряд взрывов были зафиксированы во временно оккупированном Крыму, и если бы Подмосковье находилось чуть ближе (этак, километров на 500), то в рф могли бы заподозрить организацию взрыва украинцами.