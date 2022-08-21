Девушка погибла на месте: в Подмосковье взорвали джип дочери "идеолога рашизма"

Инцидент произошел в районе подмосковного поселка Большие Вяземы

В далеком Подмосковье, где на так давно полыхал пожар в воинский части, взорвали джип Дарьи Дугиной — дочери общественного деятеля Александра Дугина, которого Википедия называет "идеологом рашизма", и который внесен в санкционный список Евросоюза, США и Канады.

Об инциденте сообщил Teelegram-канал Baza.

"В Подмосковье был взорван автомобиль, предварительно установлено, что погибшей являлась дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья", — сказано в сообщении.

Взрыв авто Дарьи Дугиной

Также факт взрыва подтвердил известный журналист Александр Невзоров.

"Взорвана дочь главного идеолога фашизма в росиии – дугина", — отмечает Александр Глебович в свойственной ему манере.

Пост Невзорова

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе. Дарья Дугина, которая находилась в салоне, скончалась на месте.

На кадрах запечатлен сильный пожар — пламя бушует в месте, где находится иномарка. На снимке с места происшествия видно, что белый внедорожник полностью выгорел.

Подробности происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, что недавно ряд взрывов были зафиксированы во временно оккупированном Крыму, и если бы Подмосковье находилось чуть ближе (этак, километров на 500), то в рф могли бы заподозрить организацию взрыва украинцами.