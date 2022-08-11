Под Москвой ночью вспыхнул пожар на территории воинской части: детали

На территории в/ч находились срочники, а также персонал объекта

В россии продолжается парад пожаров, и после недавнего возгорания в хостеле огонь наконец-то добрался и до военного объекта. В ночь с 10 на 11 августа в Подмосковье горела одна из воинских частей, где сейчас проходят службу срочники. Огонь вспыхнул на территории городского округа Долгопрудный уже глубоко за полночь.

Детали инцидента сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. Предварительно отмечается, что пожар удалось локализировать и ликвидировать в течении нескольких часов, несмотря на большую площадь.

Так, пожар распространился изначально на территорию в 1,2 тысяч квадратных метров. Горело деревянное здание, которое, скорее всего, служило военным в качестве казармы. При этом военных (в том числе срочников) удалось быстро эвакуировать на улицу.

Военная часть в Долгопрудном

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под крыши здания.

Что именно послужило причиной возгорания, не сообщается. При этом пожар был действительно весьма серьезным, ведь к процессу ликвидации огня было привлечено 37 спасателей, которые задействовали девять единиц спецтехники.

Воинская часть в Долгопрудном на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ночью было "жарко" и на территории временно оккупированного Донецка. На территории пивзавода раздался мощный взрыв, после чего здание загорелось. Местные жаловались на серьезную утечку аммиака.