"Забрали до себе мертві діти Бучі": у мережі реагують на загибель дочки "ідеолога рашізму" Дугіна

Більшість людей сходяться в одному – коханий приспівувала путіна отримав по заслугах

Тема трагічної загибелі доньки відомого російського пропагандиста Олександра Дугіна Дарії Платнової продовжує бути дуже актуальною до з’ясування всіх обставин. Як відомо, 30-річна жінка загинула під час вибуху автомобіля, в якому мав знаходитися її батько. У мережі не надто сумують за такою втратою, адже Дар’я повністю поділяла думку батька, зокрема на події в Україні.

"Телеграф" зібрав найяскравіші реакції користувачів різних соцмереж на інцидент у Підмосков’ї. Зазначимо, що багато хто впевнений: у такий незвичайний спосіб росіянин частково отримав відплату за все сказане та вчинене проти українських громадян.

Спочатку відзначимо, що Олександр Дугін — сумнозвісний путінський ідеологіст, які просувають ідеї "Євразійської єдності". При цьому він заперечує всіляке існування такої держави, як Україна, і не раз відкрито закликав до вбивства "бандерівців".

Цілком ймовірно, що прибувши на місце події, де загинула його дочка, він хоча б частково зрозумів, скільки завдав болю громадянам України. Втім, говорити про це рано, адже багато кремлівських пропагандистів відомі своєю непохитною вірою в ідеали Радянського Союзу, відновленням якого марить диктатор путін. До речі, Дарія Платонова була однією з тих, хто поділяв "рашистські" погляди батька.

Олександр Дугін на місці ДТП

За словами головного редактора видання "Апостроф" Дениса Поповича, Дугін був одним із тих, хто всіляко наближав початок російсько-української війни. Тому те, що сталося — свого роду "карма" за скоєне.

Відреагувала на подію і спікерка Українського жіночого конгресу, директорка зі зв’язків із громадськістю SCM Наталія Ємченко. Вона була небагатослівна, лише поцікавилася, чи розуміє Дугін, що смерть доньки — абсолютно його заслуга.

Трохи пізніше вона нагадала один із скандальних висловлювань Олександра Дугіна, який, зрештою, обернувся проти нього ж.

Блогер Денис Казанський, до речі, був вельми "промовистим". В якості реакції він представив відео самого ж Дугіна, прокоментувавши його коротким "Ну ок".

Реагують на те, що відбувається, і за кордоном. Так, на думку білоруського блогера Максима Мировича, безневинно вбиті українці вимагають розплати за свої муки. Саме тому російським окупантам час звикати платити за чужих дітей своїми.

Інші користувачі мережі були не менш промовистими, висловлюючи своє ставлення до інциденту з Дарією Платоновою.

Зазначимо, що відплата за скоєне рано чи пізно наздоганяє ворогів України. Так, днями в окупованому Мелітополі пролунав вибух, під час якого було серйозно поранено колаборанта Олега Шестака.

Також "Телеграф" розповідав про замах на життя відомого херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. До речі, зараз зрадник не виконує своїх "обов’язків", перебуваючи в лікарні за станом здоров’я.