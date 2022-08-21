"Азовсталь", трибунал для ЗСУ, свобода в росії: чим запам’яталася загибла Дар’я Дугіна

Росіянка вважала, що "визволення" піде Україні на користь, а захисників Маріуполя треба відправити під суд.

Одна з тих днів, що обговорюються, — загибель дочки відомого путінського ідеологіста Олександра Дугіна — Дар'ї Платонової. Жінка померла під час вибуху автомобіля, коли виїжджала додому після відвідин фестивалю. В авто разом з нею мав їхати батько, який вважається духовним наставником диктатора путіна, проте за збігом обставин став пасажиром іншої машини. Платонова померла на місці, її останки мають незабаром офіційно ідентифікувати.

"Телеграф" вже робив великий розбір висловлювань, якими за тривале життя оскандалився Олександр Дугін. Проте дочка неподалік нього пішла — вивчаючи французьку культуру та менталітет, вона залишалася закоренілою рашисткою, плекаючи ненависть до всього неросійського (а особливо українського) в інших. Пропонуємо ознайомитись із деякими її гучними заявами, за якими Україна запам’ятає загиблу росіянку.

росія – вільна країна, а захисники Маріуполя – злочинці

Ймовірно, Дар'я Платонова, проживши все життя в країні, немов списаній з Оруелла, звикла взаємозамінювати деякі поняття. Тому вона свято запевняла всіх довкола, що росіяни вільні люди, які можуть обирати своє майбутнє, а все довкола — вороги та неправі. Окремим "пунтиком" у загиблої була "Азовсталь" та її захисники. Вона навіть побувала на руїнах заводу в Маріуполі, але про це ми поговоримо трохи згодом. А ось що вона заявляла про самих українських військовослужбовців та наш народ у цілому.

Важливо розуміти, що "Азовсталь" і ті нацисти, які там сидять, — це смерть. Те, що відбувається, це відвоювання росіянами у смерті мирних жителів. А що таке смерть? Якщо згадати поетів, наприклад Наваліса, він казав, що "смерть — це втрата соборності". В Україні ця соборність, єдність народу була втрачена, з’явилася купа угруповань з агресивною тенденцією, з агресивною ідеологією, і з абсолютною русофобією, яка була створена не вісім років тому, а на початку 20 століття. Ситуація дуже серйозна. Необхідне запровадження ідеології. Це битва двох ідей, двох цивілізацій, битва двох світоглядів. Тут має знайдено компроміс. З одного боку — так, ми вільні, ми розпочали цю операцію дуже делікатно та акуратно, але можливо іноді варто бути більш жорстким і трохи менше прощати, бо ті злочини, які чинили ці люди… Тут має бути створення трибунали — Маріупольський, Донецький.

"Зомбі"-суспільство — це Україна, а не рф

Завдяки одному з обраних росіянами символів війни — літери Z — жителі їхньої країни з недавніх пір почали в мережі називатися не інакше як "зомбі". При цьому Дар'я Платонова, розмірковуючи про війну, стверджувала, що така поведінка притаманна саме українцям, а також жителям західних країн. І наша пильність, нібито, вже давно спить.

Суспільство, з яким ми зараз ведемо війну, характеризувалася політологом Анрі Жиру як "зомбі-політика". І, власне, такі традиційні мілітари-викройки, слогани необхідні для такого тимчасового пробудження зомбі. Насправді це свідчить про те, що західна людина живе уві сні, яку їй дала західна гегемонія. І для того, щоб її трошки пробуджувати, щоб вона не зовсім розкладалася, їй потрібне підживлення цією війною. Причому дозовано. А якщо вона, не дай боже, вже почне розбиратися в ній, розуміти, які сторони між собою воюють, то це вже небезпечно, її треба знову приспати.

Поїздка на "Азовсталь"

Одна з гучних подій життя Дар'ї Платонової — її подорож до Маріуполя, а також безпосередньо на "Азовсталь". Її враження від перебування на тимчасово окупованій українській землі сколихнули багатьох наших співвітчизників, адже в словах жінки не було жодної краплі правди. Та вона навіть диявольську енергію примудрилася згадати!

Була в "Азовсталі", колосальні враження. Ходили катакомбами, слухали "музику" "Азовсталі". Ці щити, що залишилися, металеві листи, вони зараз цілу симфонію грають там. Неймовірні відчуття. Що ще вразило, так це наявність русофобської літератури – весь підвал завалений. Це просто ідеологічний хаб. Думаю, що люди, які там опинилися, будучи не ультранаціоналістами, ставали ними. Вразило, що багато всяких свастик, написів. Мабуть, таке навмисне заповнення простору гаслами потрібне тоді, коли недостатньо мотивації, щоби ввести бойовика в стан агресії. Там атмосфера дуже гнила, але не тому, що це підвал – це дух, енергетика. Зі мною були колеги, іноземні журналісти, і вони говорили, що відчувають black energy – чорну енергію, сатанинську. Я в регіоні не так часто була, і для мене ця поїздка була дуже важливою. Треба було зрозуміти, як зараз там живуть люди. Бачили Маріуполь, Донецьк. Опинилися в понеділок під обстрілами в Донецьку, він був найпотужнішим за вісім років. Причому мене вразила реакція мирних жителів, звичайних людей, які сидять на терасах і кажуть: "Так, спокійно! Це не тут, це за п’ятсот метрів – кілометр". Люди абсолютно безстрашні. Регіон славиться своїми металургійними комбінатами. І мені здається, що люди Донбасу, вони зі сталі. І в цьому їхній секрет. Бути настільки вольовими, залишатися там, не залишати регіон, незважаючи на те, що обстрілюють!

Дар’я Платонова під час поїздки на Донбас

Франція та підтримка Марін Ле Пен

Як відомо, Дар’я Платонова була однією з експерток із французької зовнішньої та внутрішньої політики. Досконало знаючи французьку мову, вона розуміла багато настроїв жителів цієї країни, при цьому трактуючи їх на свій лад. Також вона підтримувала на президентських виборах кандидатуру Марін Ле Пен, яку вважають "подругою путіна". На думку Платонової, у разі виграшу Ле Пен ситуація на зовнішньополітичній арені значно змінилася б — у бік росії, звичайно ж.

Марін Ле Пен послідовно виступає проти антиросійських санкцій ще з 2014 року. І вона завжди заявляла, що санкційна політика є політикою неграмотною, вона ні на що не впливає і лише травмує саму Францію. Вона неодноразово критикувала фінансові еліти Євросоюзу, які діють не на користь народу Європи, а на користь Сполучених Штатів Америки. […] У разі її перемоги, безумовно, першим кроком будуть кроки щодо скасування санкцій у сфері енергетики. У недавніх інтерв’ю вона говорила, що поки що варто почати з них, а далі необхідно адаптуватися до повістки та ситуації. […] Якщо у другому турі прийде до влади Ле Пен, то Франція намагатиметься вести тверезий діалог, дослухаючись до позиції Росії, а не ігноруючи її як зараз. Я думаю, ситуація може повернутися позитивно — нас нарешті чутимуть. А це вже багато. У разі перемоги Макрона нас слухати не будуть, Москву не чутимуть, Росію ігноруватимуть, а русофобія посилюватиметься. Тому Макрон – це глобалізм. Макрон — антиросійська, русофобська політика. Макрон – підтримка київського, нацистського, злочинного режиму. Ле Пен — це шанс відновити російсько-французькі відносини, шанс розпочати партнерський діалог.

Критика санкцій

Практично весь аналіз ставлення Заходу до Росії дочка Олександра Дугіна пропускала крізь призму Франції. Мабуть, саме тому вона й намагалася розганяти чутки про те, що французи вже бідують через антиросійські країни, поки самі мешканці держави-агресора нормально переживають дані "випробування".

Санкційна політика Макрона призвела до того, що економіка Франції почала руйнуватися. Багато наслідків просто шокують і нагадують часи Радянського союзу, коли нічого не можна було купити, навіть уже введено талони на їжу. Сьогодні виникає нестабільна ситуація, як вона змінюватиметься, поки що неясно. Для Макрона подібна ситуація не вигідна і становить загрозу. У європейських ЗМІ намагаються перекласти питання кризи на інші теми, навіть порушили питання дружин "Азовців".

Звичайно, її риторика не була такою критичною, як у Олександра Дугіна, проте Дар’я Платонова стала гідною продовжувачкою роду "філософа". Напевно, саме тому не дивно, що реакція користувачів соцмереж на її смерть не містить належної скорботи та смутку.