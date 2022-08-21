"Забрали к себе мертвые дети Бучи": в сети реагируют на гибель дочери "идеолога рашизма" Дугина

Большинство людей сходятся в одном – любимый припевала путина получил по заслугам

Тема трагической гибели дочери известного российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи Платоновой продолжает быть весьма актуальной до выяснения всех обстоятельств случившегося. Как известно, 30-летняя женщина погибла во время взрыва автомобиля, в котором должен был находиться ее отец. В сети не слишком скорбят по такой потере, ведь Дарья полностью разделяла точку зрения отца, в том числе на события в Украине.

"Телеграф" собрал наиболее яркие реакции пользователей различных соцсетей на инцидент в Подмосковье. Отметим, что многие уверены: таким необычным способом россиянин частично получил отплату за все сказанное и содеянное против украинских граждан.

Для начала отметим, что Александр Дугин — печально известный путинский идеологист, продвигающие идеи "Евразийского единства". При этом он отрицает всяческое существование такого государства, как Украина, и не раз в открытую призывал к убийству "бандеровцев".

Вполне вероятно, что прибыв на место происшествия, где погибла его дочь, он хотя бы частично понял, сколько боли причинил гражданам Украины. Впрочем, говорить об этом рано, ведь многие кремлевские пропагандисты известны своей непоколебимой верой в идеалы Советского Союза, восстановлением которого бредит диктатор путин. Кстати, Дарья Платонова была одной из тех, кто разделял "рашистские" взгляды отца.

Александр Дугин на месте ДТП

По словам главного редактора издания "Апостроф" Дениса Поповича, Дугин был одним из тех, кто всячески приближал начало российско-украинской войны. Поэтому произошедшее — своего рода "карма" за содеянное.

Отреагировала на событие спикер Украинского женского конгресса, директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко. Она была весьма кратка, лишь поинтересовалась, понимает ли Дугин, что смерть дочери — абсолютно его заслуга.

Чуть позже она напомнила одно из скандальных высказываний Александра Дугина, которое, в конце концов, обернулось против него же.

Блогер Денис Казанский, к слову, был весьма "красноречив". В качестве реакции он представил видео самого же Дугина, прокомментировав его коротким "Ну ок".

Реагируют на происходящее и за рубежом. Так, по мнению белорусского блогера Максима Мировича, невинно убиенные украинцы требуют расплаты за свои мучения. Именно поэтому российским оккупантам пора привыкать платить за чужих детей своими.

Другие пользователи сети были не менее красноречивы, высказывая свое отношение к инциденту с Дарьей Платоновой.

Отметим, что отплата за содеянное рано или поздно настигает врагов Украины. Так, на днях в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, во время которого был серьезно ранен коллаборант Олег Шестак.

Также "Телеграф" рассказывал о покушении на жизнь известного херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Кстати, сейчас предатель не выполняет свои "обязанности", находясь в больнице по состоянию здоровья.