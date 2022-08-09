Результаты токсикологического анализа гауляйтера Херсона почему-то скрывают

Предатель Украины и гауляйтер оккупированной Херсонской области якобы переутомившийся на работе владимир сальдо, который почему-то оказался в токсикологическом отделении московского института им. Склифосовского, вышел из комы. Впрочем, его состояние все равно оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом пишет прокремлевский телеграм-канал Mash. По его данным, сальдо сняли с аппарата искусственной вентиляции легких – якобы ему сильно мешала его трубка. Вместо этого коллаборанту поставили трахеостому, через которую он может дышать. Говорить сальдо не в состоянии, на вопросы врачей отвечает жестами.

Что касается диагноза, то предполагаемое медиками отравление не сняли полностью, хотя рассматривают и другие варианты. По данным российских средств массовой пропаганды, речь идет о неуточненной энцефалопатии, гнойном трахеобронхите и пневмонии. Mash пишет, что клинические анализы коллаборанта чисты, а выводы токсиколога скрывают. А именно в этой справке может находиться информация о наличии в организме сальдо яда.

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Как сообщал "Телеграф", информация о том, что сальдо кладут в больницу, появилась 5 августа в его телеграм-канале и была подана от его имени. Вскоре стало известно, что он не просто госпитализирован, а впал в кому и его срочно перевозят в реанимацию в Москву. Одной из версий назвали отравление. Тем более, что 6 августа в Новой Каховке Херсонской области было совершено успешное покушение на оккупационного "заместителя главы" городской администрации виталия гуру.