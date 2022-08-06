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Был украинским старостой, стал мертвым гауляйтером: в сети радуются гибели коллаборанта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виталий Гура
Виталий Гура

Один из главных коллаборантов Херсонской области был тяжело ранен возле своего дома, а позже скончался

В оккупированной Новой Каховке днем был ликвидирован так называемый "заместителя председателя" администрации города Виталий Гура, что уже вызвало реакцию пользователей сети.

Судя по постам в соцсетях, новость о смерти заместителя гауляйтера Новой Каховки никого особо не расстроила, а многие пожелали такой же участи и т.н. "руководителю" Херсонской области Владимиру Сальдо.

Так в сети уже начали шутить о том, что быть гауляйтером опасно, а другие о том, что Гура "принял маслины".

Также в сети обратили внимание на то, что местные коллаборанты поначалу опровергали информацию о том, что Гура был ликвидирован.

До российского вторжения Гура был старостой Днепровского старостинского округа. В 2015 году он пытался баллотироваться на должность депутата Херсонского облсовета от партии "Социалисты", но так и не был избран.

Виталий Гура по специальности инженер-механик агропромышленного производства. По его словам с 2003 до 2015 года работал в системе МВД, затем до 2018 года занимался частным предпринимательством. Позже был членом ОО "Слуга народа ЗЕ! в Запорожской области" и в 2020 году возглавил Веселовскую райгосадминистрацию

Напомним, 6 августа также появилась информация о том, что т.н. "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо был доставлен в Москву в состоянии медикаментозной комы. По некоторой информации, его состояние сильно ухудшилось после контакта с ядовитым веществом, хотя по другой версии его недуг якобы является результатом психологического и физического перенапряжения.

Теги:
#Херсонская область #Новая Каховка