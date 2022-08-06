Був українським старостою, став мертвим гауляйтером: у мережі радіють загибелі колаборанта

Один із головних колаборантів Херсонської області був тяжко поранений біля свого будинку, а згодом помер

В окупованій Новій Каховці вдень було ліквідовано так званого "заступника голови" адміністрації міста Віталія Гуру, що вже викликало реакцію користувачів мережі.

Судячи з постів у соцмережах, новина про смерть заступника гауляйтера Нової Каховки нікого особливо не засмутила, а багато хто побажав такої ж долі і т.зв. "керівнику" Херсонської області Володимиру Сальдо.

Так у мережі вже почали жартувати про те, що бути гауляйтером небезпечно, а інші про те, що Гура "прийняв маслини".

Також у мережі звернули увагу на те, що місцеві колаборанти спочатку спростовували інформацію про те, що Гура було ліквідовано.

До російського вторгнення Гура був старостою Дніпровського старостинського округу. 2015 року він намагався балотуватися на посаду депутата Херсонської облради від партії "Соціалісти", але так і не був обраний.

Віталій Гура за фахом інженер-механік агропромислового виробництва. За його словами, з 2003 до 2015 року працював у системі МВС, потім до 2018 року займався приватним підприємництвом. Пізніше був членом ГО "Слуга народу ЗЕ! в Запорізькій області" та у 2020 році очолив Веселівську райдержадміністрацію

Нагадаємо, 6 серпня також з’явилася інформація про те, що т.зв. "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо було доставлено до Москви в стані медикаментозної коми. За деякою інформацією, його стан сильно погіршився після контакту з отруйною речовиною, хоча за іншою версією його недуга нібито є результатом психологічного та фізичного перенапруги.