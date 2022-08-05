Херсонский коллаборант Сальдо уже в коме: что известно о его состоянии
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Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, попавший в больницу из-за проблем со здоровьем, сейчас находится в медикаментозной коме.
Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило российское RT со ссылкой на источник в "администрации" региона. На данный момент "руководит" оккупированной территорией — "глава правительства" Херсонской области Сергей Елисеев.
По информации источника, Сальдо сейчас находится в медикаментозной коме. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Добавим, что гауляйтер накануне сам сообщил об ухудшении своего самочувствия из-за перенесенного COVID-19. После медобследования врачи госпитализировали коллаборанта.
Обновлено: по информации telegram-канала Baza, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. Кровь и мочу гауляйтера срочно направили в токсикологию на исследование. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней.
Отметим, Сальдо — приоритетная цель для херсонских партизан. Недавно в областном центре вновь пытались ликвидировать так называемого главу региона.
Напомним, что российские оккупанты назначили Владимира Сальдо "председателем" Херсонской ОГА 26 апреля. До этого он трижды являлся мэром Херсона, был нардепом 7-го созыва от "Партии регионов". Он публично защищал режим Януковича, а после оккупации Херсона армией рф Сальдо в феврале 2022 года поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге. После этого крымские партизаны пригрозили херсонскому коллаборанту.