Херсонский коллаборант Сальдо уже в коме: что известно о его состоянии

Предатель Украины накануне переболел коронавирусом

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, попавший в больницу из-за проблем со здоровьем, сейчас находится в медикаментозной коме.

Об этом в пятницу, 5 августа, сообщило российское RT со ссылкой на источник в "администрации" региона. На данный момент "руководит" оккупированной территорией — "глава правительства" Херсонской области Сергей Елисеев.

По информации источника, Сальдо сейчас находится в медикаментозной коме. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Добавим, что гауляйтер накануне сам сообщил об ухудшении своего самочувствия из-за перенесенного COVID-19. После медобследования врачи госпитализировали коллаборанта.

Обновлено: по информации telegram-канала Baza, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. Кровь и мочу гауляйтера срочно направили в токсикологию на исследование. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней.

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Отметим, Сальдо — приоритетная цель для херсонских партизан. Недавно в областном центре вновь пытались ликвидировать так называемого главу региона.

Напомним, что российские оккупанты назначили Владимира Сальдо "председателем" Херсонской ОГА 26 апреля. До этого он трижды являлся мэром Херсона, был нардепом 7-го созыва от "Партии регионов". Он публично защищал режим Януковича, а после оккупации Херсона армией рф Сальдо в феврале 2022 года поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге. После этого крымские партизаны пригрозили херсонскому коллаборанту.