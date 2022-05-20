За головы известных коллаборантов пообещали награды

Представители партизанского движения обещают немалое вознаграждение за "головы" рупоров Кремля

Крымские партизаны объявили об охоте на четырех известных коллаборантов из Крыма и Херсона. За их "головы" обещают выплатить от 500 тысяч гривен до 1 миллиона.

Об этом говорится в Telegram-канале "Крым — край партизанской славы".

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Крымские партизаны готовы заплатить за ликвидацию главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, "председателя Госсовета" полуострова Владимира Константинова, главы оккупационной администрации в Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Устранение первых двух оценили по 1 миллиону гривен, за двоих последних готовы заплатить по 500 тысяч гривен.

"Несмотря на то, что эти персонажи лишь говорящие головы кремлевского режима, они подлежат устранению. Именно они транслируют мнение якобы крымчан, и мнение якобы жителей Херсонской области", — написали представители партизанского движения.

Представители движения гарантируют оплату после "подтверждения проделанной работы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Евпатории в Крыму неизвестные облили сине-желтой краской вход в здание оккупационной "администрации", сделав таким образом прямой намек оккупантам на настроения местных жителей.

Также мы писали, что в Великобритании сделали намек Украине на то, что ей следует вернуть еще и Крым и Донбасс.