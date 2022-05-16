Крым - это Украина! Партизаны сделали недвусмысленный намек "власти" Евпатории (фото)

Крымчане поднимают голову и напоминают оккупантам, что они там лишние

В ночь на понедельник, 16 мая, в Евпатории в Крыму неизвестные облили сине-желтой краской вход в здание оккупационной "администрации".

Фото на своем канале опубликовал пророссийский активист Александр Талипов.

Как видно на снимке, краска залила двери, весь вход, и даже окна в здании.

Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

По словам Талипова, также неизвестные пытались бросить в здание коктейль Молотова, однако тот не загорелся.

Стоит заметить, что такой поступок в уже много лет оккупированной Евпатории приятно удивил украинцев.

"Потому что Крым это Украина и никак иначе", "Партизаны заявляют о себе", "Как давно я не видела Евпаторию такой", "Движение началось, Крым наш!", "Крымчане, боритесь за свой Крым! Украина скоро освободит Крым от фашистской россии!", "Спасибо смелым крымчанам", — среди прочего, написали в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", ранее флаг Украины обнаружили… у дома министра обороны рф сергея шойгу.