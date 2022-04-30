У дома Шойгу обнаружили флаг Украины

Пока дочь министра обороны россии Шойгу шикует в роскошном пентхаусе, ее отец живет в доме в подмосковной Барвихе за 18 миллионов долларов. Однако не само строение привлекло внимание украинских журналистов. На недостроенном участке главы минообороны рф обнаружили украинский флаг.

На это указал экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

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"Уже довольно давно я опубликовал статью о том, как Шойгу и его подчиненные раскрыли российскую армию, что привело к ее полному уничтожению. Однако только сейчас обратил внимание на истинные причины этого результата. На этой фотографии — дом Шойгу в Барвихе", — обращает внимание Золотухин на фото, представленное ниже.

Министр обороны рф Сергей Шойгу в доме живет за 18 миллионов долларов в Барвихе

На заднем плане маячит большой флаг Украины

"Наконец-то все прояснилось", "Не палите агентуру", — смеются украинцы в комментариях под постом.

Напомним, в четверг, 21 апреля, Шойгу заявил путину о "взятии" Мариуполя. В соцсетях украинцы возмутились такому вранью российского чиновника, отметим, что рф смогла "освободить" город только от спокойной жизни, домов и инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась информация об ухудшении здоровья Сергея Шойгу. Российский бизнесмен Леонид Невзлин заявил, что глава Минобороны рф перенес инфаркт.