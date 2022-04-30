Укр

У дома Шойгу обнаружили флаг Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1379
сергей шойгу Новость обновлена 30 апреля 2022, 14:40
сергей шойгу

Пока дочь министра обороны россии Шойгу шикует в роскошном пентхаусе, ее отец живет в доме в подмосковной Барвихе за 18 миллионов долларов. Однако не само строение привлекло внимание украинских журналистов. На недостроенном участке главы минообороны рф обнаружили украинский флаг.

На это указал экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Уже довольно давно я опубликовал статью о том, как Шойгу и его подчиненные раскрыли российскую армию, что привело к ее полному уничтожению. Однако только сейчас обратил внимание на истинные причины этого результата. На этой фотографии — дом Шойгу в Барвихе", — обращает внимание Золотухин на фото, представленное ниже.

Министр обороны рф Сергей Шойгу в доме живет за 18 миллионов долларов в Барвихе
Министр обороны рф Сергей Шойгу в доме живет за 18 миллионов долларов в Барвихе
На заднем плане маячит большой флаг Украины
На заднем плане маячит большой флаг Украины

"Наконец-то все прояснилось", "Не палите агентуру", — смеются украинцы в комментариях под постом.

Напомним, в четверг, 21 апреля, Шойгу заявил путину о "взятии" Мариуполя. В соцсетях украинцы возмутились такому вранью российского чиновника, отметим, что рф смогла "освободить" город только от спокойной жизни, домов и инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась информация об ухудшении здоровья Сергея Шойгу. Российский бизнесмен Леонид Невзлин заявил, что глава Минобороны рф перенес инфаркт.

Теги:
#Сергей Шойгу #Барвиха #Прапор України
Эммануэль Макрон
Новости Европы
Зеленский поговорил с Макроном по телефону: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон
Зеленский поговорил с Макроном по телефону: что известно
Дата публикации
Категория
Вероятно, в Кремле считают, что крымские татары еще недостаточно настрадались
Известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах
Дата публикации
Категория
Влюбленные прожили в счастливом браке больше двух лет
Жена погибшего пилота Дмитрия Чумаченко: "Все дни войны мы переписывались о том, как после Победы станем родителями"
Дата публикации
Категория
Спикер Пентагона Джон Кирби
В Пентагоне от души проехались по путину: посол россии "огрызнулся"
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя