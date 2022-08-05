Херсонский коллаборант Сальдо в больнице: что известно

О своей госпитализации глава оккупационной администрации сообщил лично

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо – одна из главных целей местных партизан, активизировавшихся в последнее время. В июле он уже пережил покушение и по меньшей мере однажды оказался в больнице. И вот Сальдо снова на больничной койке.

О проблемах со здоровьем коллаборант сам сообщил в собственном телеграм-канале. Историю при этом он поведал слезливо-героическую. Якобы после совещания с "правительством" оккупированного региона к нему подошел псевдоминистр здравоохранения, сообщил, что Сальдо выглядит плохо и стал настаивать на немедленном обследовании. "Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации", — написал "председатель военно-гражданской администрации". По некоторым данным, он страдает онкологическим заболеванием, которое до войны лечил в Израиле.

На время, пока Сальдо находится в больнице, обязанности главы оккупационной администрации возложены на "главу правительства" Херсонской области Сергея Елисеева. Это присланный из россии чиновник, имевший опыт службы в органах ФСБ и с июля 2021 г. и до назначения в оккупационную власть был первым заместителем председателя областного правительства Калининградской области рф.

Как сообщал "Телеграф", легитимную власть Херсонщины со вчерашнего дня возглавляет бывший заместитель председателя миграционной службы, экономист Ярослав Янушевич. Его назначил главой областной администрации президент Владимир Зеленский.