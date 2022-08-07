Кто мог отравить гауляйтера Сальдо: появились первые подозреваемые

Предателю Украины поставили диагноз "отравление неизвестным веществом"

Гауляйтер и предатель Украины Владимир Сальдо, которого из-за ухудшения самочувствия перевели в токсикологическое отделение одной из Московских клиник, находится в медикаментозной коме. Врачи говорят, что его отравили, а подозревают в этом горничную и повара. Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По информации канала, Сальдо стало плохо 3 августа – у него началось помутнение рассудка и занемели кончики пальцев. Ухудшение самочувствия зафиксировали после того, как он съел приготовленную поваром еду. А горничную связали с отравлением потому, что она привела в дом херсонского гауляйтера нового повара.

Уже после того, как Сальдо потерял сознание, его перевезли в Крым в больницу имени Семашко в Симферополе, где и ввели в состояние медикаментозной комы. А после ухудшения состояния и там — так называемого "председателя" Херсонской области спецбортом доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

"Сейчас он лежит в токсикологической реанимации с диагнозом — отравление неизвестным веществом. Чем именно (возможно!) было отравлено Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение нескольких дней", — утверждают источники.

Между тем приспешник Сальдо, еще один предатель Кирилл Стремоусов отрицает его отравление и тот факт, что его ввели в состояние медикаментозной комы.

"Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и "Градами". Человек просто переутомился. Диагноз — усталость", — заявил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты назначили Владимира Сальдо так называемым "председателем" Херсонской ОГА, после чего он получил ряд угроз от крымских партизан и стал главной их целью. Недавно в Херсоне снова пытались его ликвидировать, после чего он заговорил о плохом самочувствии якобы из-за COVID-19 и отстранился от должности.