На оккупированных территориях начали охоту на предателей, готовящихся к псевдореферендумам

Во временно оккупированном Мелитополе, который долгое время страдает от российской агрессии, около 9 утра раздался взрыв. Как стало известно впоследствии, неизвестные взорвали автомобиль Олега Шестака, являющегося одним из руководителей штаба "единой россии", а также близким соратником назначенного оккупантами "председателя" Евгения Балицкого. Мужчина выжил, однако получил серьезные ранения.

Соответствующую информацию в пятницу, 12 августа, в своем Телеграмм-канале обнародовал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что взрывчатка была подложена под автомобильное сиденье, так что от взрыва сильно пострадала "задняя часть" коллаборанта.

"Сегодня: у коллаборантов подгорает "заднее место". В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" — руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плю", — написал мэр.

По словам Федорова, указанное лицо на систематической основе транслировало в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы сильной любви жителей Мелитополя к россии.

Кроме того, он добавил, что благодаря действиям лиц, недовольных так называемым российским "освобождением" от "нацистов", Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно, ведь его задняя часть из-за подрыва была сильно травмирована.

Также стоит добавить, что охота на предателей проходит не только на юге Украины. По словам главы тамошней военной госадминистрации Сергея Гайдая, благодаря слаженным действиям партизан Луганщины, на территории оккупированного Старобельска был взорван автомобиль, где находился "руководитель" МРЭО. В настоящее время указанный человек находится в больнице в ожидании билета на концерт Кобзона.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как во временно оккупированном Херсоне неизвестные взорвали автомобиль так называемых "правоохранителей". В результате взрыва пострадали два российских полицейских.