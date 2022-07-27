Привет от партизан: в Херсоне подорвали авто "полицаев"

Оккупантам и коллаборантам не скрыться от правосудия

В среду, 27 июля, на 154-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости в telegram. В результате взрыва были ранены 2 сотрудника "полиции".

"Взрывное устройство сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, ранены 2 сотрудника, сказал глава администрации региона", — пишут российские СМИ.

Местные сообщили, что оккупанты на месте происшествия перекрыли дорогу, а одним из пострадавших стал коп-коллаборант.

Отметим, в Херсоне регулярно происходит "бавовна". После того как Украина начала уничтожать военные объекты россиян на оккупированных территориях, оккупанты изменили тактику. Для доставки вооружения в областной центр россияне начали использовать машины для гуманитарной помощи. Кроме того, склады и командные пункты захватчики пытаются располагать поближе к жилым домам, занимая учебные и культурные заведения.

Напомним, в ночь на 27 июля ночью был атакован Антоновский мост вблизи Херсона. ВСУ точными ударами сделали эту важную транспортную артерию непригодной для перевозки грузов. В сети появились первые кадры с серьезными повреждениями объекта. А оккупанты уже грозятся отомстить за мост.