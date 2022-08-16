Украинофобка подорвалась на мине

На Донбассе погибла юная военная корреспондентка пропагандистов земфира Сулейманова. Девушка прибыла на территорию временно оккупированной Донбасса как волонтер и журналистка, сотрудничала там с россиянами.

Как пишет российский Телеграмм-канал "прямое действие", во время одной из поездок Сулейманова взорвалась на мини вместе с водителем. Украинофобка, которая была еще подростком, получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, и, несмотря на старания медиков спасти ее, не удалось.

Следует отметить, что земфира сулейманова была активисткой в партии "лимоновцев", более известной как начавшаяся в 2010 году российская политическая партия "другая россия", до сих пор не имеющая регистрации.

Как заявляют пропагандисты, девушка мечтала заниматься гуманитарной помощью и стать настоящим военным журналистом. В частности, тг-канал WarGonzo пишет, что погибшая приехала в Донецкую область как волонтер и журналистка совсем недавно.

"Помню, как-то недавно троллил "нацболов" — мол, что-то мало у вас погибших, особенно для партии, чей главный лозунг — "Да, смерть!". Сегодня поступила новость о гибели этой девочки-подростка. И не смешно совсем." Приносим соболезнования семье и близким", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Донбассе Вооруженные силы Украины ликвидировали еще и основателя "российской весны-2014" Юрия Крикуленко. В оккупированной Горловке он был еще и криминальным авторитетом и владел развлекательным центром Бермуды.