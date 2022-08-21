Российский журналист Александр Невзоров отметил, что российские пропагандисты испугались после смерти дугиной

Живописная гибель дугинской дочки, расколыхала россию и спровоцировала оглушительный "вой на болотах".

Ах, "погасла молодая звезда русского нацизма"," кто же теперь позовёт убивать и сжигать украинок"? Какое несчастье. Ай-яй-яй.

Но дело совсем не в даше дугиной. Сама по себе дугина (платонова) ничего собой не представляла, она лишь транслировала бредни своего папы, изображая на тв-шоу "молодое лицо русского нацизма".

Причина воя — дикий испуг путинистов.

До них дошло, что за все придётся платить. Банкет кончается, в пальцах официанта шуршит счёт. Конечно, очень неприятно. Они-то надеялись на то, что нацистский банкет будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает