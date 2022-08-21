Російський журналіст Олександр Невзоров зазначив, що російські пропагандисти злякалися після смерті дугіної

Мальовнича загибель дугінської доньки, розколихала росію і спровокувала приголомшливе "виття на болотах".

Ах, "погасла молода зірка російського нацизму", "хто ж тепер покличе вбивати та спалювати українок"? Яке нещастя. Ай-яй-яй.

Але річ зовсім не в даші дугиної. Сама по собі дугіна (платонова) нічого собою не представляла, вона лише транслювала марення свого тата, зображуючи на тв-шоу "молоде обличчя російського нацизму".

Причина виття — дикий переляк путіністів.

До них дійшло, що за все доведеться платити. Банкет закінчується, в пальцях офіціанта шарудить рахунок. Звісно, дуже неприємно. Вони сподівалися на те, що нацистський банкет буде вічним і халявним. Не буде. Не буває