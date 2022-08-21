Смерть дочки Дугіна: стало відомо, хто стоїть за вибухом

Партизани "НРА" пообіцяли знищити путіна та його поплічників

Вибух, який забрав життя дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї Платонової, був влаштований партизанами "Національної республіканської армії".

Як повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, бійці "НРА" передали йому свій маніфест та уповноважили зачитати його росіянам. Відео звернення він виклав у своєму Фейсбуку.

У своєму зверненні партизани "НРА" оголосили, що сприймають російського диктатора володимира путіна узурпатором влади та військовим злочинцем.

"путін буде нами скинутий і знищений. Наша мета — зупинити знищення Росії та її сусідів, припинити діяльність купки кремлівських ділків, які присмокталися до багатств нашого народу і вчиняють сьогодні злочини всередині країни та за її межами", — йдеться в повідомленні.

Вони закликали російських чиновників скласти мандати, силовиків зняти погони, а бізнесменів зректися підтримки путіна. Інакше партизани пообіцяли їм знищення.

Як повідомлялося раніше, автомобіль, в якому знаходилася дочка Дугіна, було підірвано ввечері 20 серпня. Там мав бути і сам пропагандист, але за збігом обставин він перебував в іншій машині. Російські пропагандисти вже почали звинувачувати Україну в тому, що сталося, проте Київ свою причетність відкидає.