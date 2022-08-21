Смерть дочери Дугина: стало известно, кто стоит за взрывом

Партизаны "НРА" пообещали уничтожить путина и его приспешников

Взрыв, который унес жизнь дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи Платоновой, был устроен партизанами "Национальной республиканской армии".

Как сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев, бойцы "НРА" передали ему свой манифест и уполномочили зачитать его россиянам. Видео обращения он выложил в своем Фейсбук.

В своем обращении партизаны "НРА" объявили, что воспринимают российского диктатора владимира путина узурпатором власти и военным преступником.

"путин будет нами низложен и уничтожен. Наша цель — остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами", — говорится в сообщении.

Они призвали российских чиновников сложить мандаты, силовиков снять погоны, а бизнесменов отречься от поддержки путина. В противном случае партизаны пообещали им уничтожение.

Как сообщалось ранее, автомобиль, в котором находилась дочь Дугина был взорван вечером 20 августа. Там должен был находиться и сам пропагандист, но по стечению обстоятельств, он находился в другой машине. Российские пропагандисты уже начали обвинять Украину в случившемся, впрочем, Киев свою причастность отвергает.