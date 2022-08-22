Скрытое преследование или сакральная жертва: появились новые интересные версии гибели дочери Дугина

По одной из версий, инициатором убийства Дугиной выступил ее собственный отец

Гибель российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога рашизма Александра Дугина, которую взяли на себя партизаны российской "Национальной республиканской армии", получила две новых версии. Силовики уверяют, что за ней велась тайная слежка, а политолог Валерий Соловей предполагает, что Дугина могла стать сакральной жертвой.

Как сообщает прокремлевский телеграм-канал Mash, ссылаясь на версию следствия, перед взрывом за автомобилем следили люди с обезличенными телефонами. Они же могли при помощи телефона привести в действие бомбу. Биллинги якобы свидетельствует – слежка ехала за Дугиной от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети.

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Вместе с тем, канал "Генерал СВР", который связывают с Валерием Соловьем, предположил, что девушку якобы принес в жертву собственный отец, чтобы убедить владимира путина пойти на более радикальные шаги в Украине. Якобы, эта версия подтверждается записью недавнего разговора Дугина с неназванным генералом ФСБ. "Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его сознании, якобы путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу", — говорится в телеграм-канале.

Затем его авторы утверждают, что запись разговора была передана секретарю Совета Безопасности рф николаю патрушеву, который после разговора с генералом, а затем с самим Дугиным взялся за подготовку убийства. Причем идеологу якобы предложили заранее подменить его дочь на труп, но он отказался, заявив, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех.

То, что для убийства Дугиной выбрали именно 20 августа, "Генерал СВР" также назвал неслучайным выбором, поскольку это была вторая годовщина отравления оппозиционера Алексея Навального. "Это событие уже действительно преподнесли путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще", — утверждает канал. Дугин, якобы, про назначенный день не знал.

"Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена", — утверждает телеграм-канал.

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне и их приспешники пытались обвинить Украину в убийстве Дарьи Дугиной, но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.