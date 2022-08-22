У путіна обіцяють "жорстку заяву" щодо України в четвер: подробиці

Маріонетковий парламент терористичної держави планує звернутись до ООН

Держава-терорист росія, яка зараз намагається повісити на Україну вбивство пропагандистки Дар’ї Дугіної, хоча відповідальність за нього уже взяла організація "Національна республіканська армія", знову лякає українців. Лідер прокремлівської партії "Справедлива росія – патріоти – за правду" сергій миронов анонсував на 25 серпня засідання ради держдуми, на якому буде прийнято "спеціальну заяву щодо України".

Про це повідомило російське видання "Комерсант". Миронов також анонсував також "жорстку" заяву органу з приводу ситуації навколо Запорізької АЕС, яка буде адресована Організації об’єднаних націй.

Як пише "Комерсант", раніше його власні джерела у російському маріонетковому парламенті розповіли про те, що на позачерговому засіданні ради держдуми будуть обговорювати ініціативу номінально опозиційного голови Комуністичної партії рф геннадія зюганова. Той запропонував розглянути на позачерговому засіданні питання щодо загрози безпеці Запорізької АЕС та "необхідності консолідації суспільства для підтримки спеціальної воєнної операції в Україні". Його підтримав наступник володимира жиріновського на посаді голови ЛДПР леонід слуцький. "Ми маємо чітко позначити свою позицію і, можливо, звернутися до міжнародних інститутів та парламентів країн світу щодо безпеки атомних об'єктів на території України та неприпустимості "ядерного тероризму" з боку київської хунти",— заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що до 28 серпня російські депутати офіційно перебувають на канікулах, вони періодично збираються, щоби номінально підтримати одну з ініціатив кремля. Зокрема, так вони надали службовцям ФСБ статус "ветеранів" війни проти України.