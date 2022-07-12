"Відбивали вторгнення" в росію: у держдумі хочуть прирівняти фсбшників до ветеранів

Про яке "вторгнення" йдеться, депутати не уточнювали

У Росії хочуть прирівняти співробітників ФСБ, які "відбивали вторгнення в Росії", до ветеранів бойових дій.

Як повідомляє ВВС, російська держдума збереться на позачергове засідання для обговорення цього та низки інших питань у п’ятницю, 15 липня.

Зазначається, що один із законопроєктів, які мають намір розглянути депутати, пропонує надати статус ветеранів співробітникам ФСБ, які "виконували завдання щодо відбиття озброєного вторгнення на територію російської федерації". Крім того, там йдеться про якусь "озброєну провокацію", що мала місце на кордоні росії після початку вторгнення в Україну.

Про яке саме "вторгнення на територію росії" йдеться у тексті документа не зазначено, як і про те, хто саме туди вторгався і яку роль у цьому мала ФСБ.

Якщо документ буде ухвалено, то зазначені співробітники російської спецслужби отримають різні соціальні пільги та податкові поблажки.

Як повідомлялося раніше, це не єдина дивна пропозиція, яка надходила від російських депутатів останнім часом. Так недавно депутати від ЛДПР запропонували перейменувати чуже для "російського вуха" слово "президент" і надалі називати свого диктатора просто "правителем".