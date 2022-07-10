путін - не "президент"! В росії хочуть називати його іншим словом

Депутати переконані, що аналог буде зрозумілішим "російському вуху"

Російські депутати надумали змінити слово "президент", яке має американське походження, російським аналогом "правитель". При цьому представники влади країни-агресора просять зробити це якнайшвидше, аби іноземне слово "остаточно не прижилося" на території країни.

Як передають російські ЗМІ, з такою ініціативою виступили представники партії "ЛДПР", лідер якої Володимир Жириновський пішов на той світ 25 березня.

"Назва посади глави держави завжди нас бентежила. Термін "президент" у значенні глави виконавчої влади вперше використовувався лише наприкінці XVIII століття США, і набагато пізніше розповзся у світі. У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити", — зазначили в ЛДПР.

Автори ініціативи впевнені, що сполучення "глава держави" чи термін "правитель" набагато зрозуміліші "російському вуху". Вони також додали, що "президент" зразка 1991 року (мова про Єльцина), а також чинний (кривавий диктатор путін) — це дві різні за статусом особи, адже першого обирали за Конституцією РРФСР, а другого — за Конституцією рф.

Нагадаємо, що депутати цієї російської політсили пропонували насильно викачувати кров із полонених українських військових для того, щоб використовувати її як донорську для російських солдатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ті ж представники "ЛДПР" приготували росіянам черговий "патріотичний сюрприз" — хочуть дозволити використовувати символи V та Z, які стали російською свастикою, у номерних знаках.