Депутаты убеждены, что аналог будет понятнее "русскому уху"

Российские депутаты решили изменить слово "президент", имеющее американское происхождение, российским аналогом "правитель". При этом представители власти страны-агрессора просят сделать это как можно быстрее, чтобы иностранное слово "окончательно не прижилось" на территории страны.

Как передают российские СМИ, с такой инициативой выступили представители партии "ЛДПР", лидер которой Владимир Жириновский ушел на тот свет 25 марта.

"Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века США, и гораздо позже расползся в мире. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить", — отметили в ЛДПР.

Авторы инициативы уверены, что сочетание "глава государства" или термин "правитель" гораздо понятнее "русскому уху". Они также добавили, что "президент" образца 1991 года (речь об Ельцине), а также действующий (кровавый диктатор путин) — это два разных по статусу лица, ведь первого выбирали по Конституции РСФСР, а второго — по Конституции рф.

Напомним, что депутаты этой российской политсилы предлагали насильственно выкачивать кровь из пленных украинских военных для того, чтобы использовать ее в качестве донорской для российских солдат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что те же представители "ЛДПР" приготовили россиянам очередной "патриотический сюрприз" — хотят разрешить использовать символы V и Z, ставшие российской свастикой, в номерных знаках.