"Отражали вторжение" в россию: в госдуме хотят приравнять фсбшников к ветеранам
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О каком "вторжении" идет речь, депутаты не уточняли
В россии хотят приравнять сотрудников ФСБ, которые "отражали вторжение в рф", к ветеранам боевых действий.
Как сообщает BBC, российская госдума соберется на внеочередное заседание для обсуждения этого и ряда других вопросов в пятницу, 15 июля.
Отмечается, что один из законопроектов, которые намерены рассмотреть депутаты, предлагает дать статус ветеранов сотрудникам ФСБ, "выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию российской федерации". Кроме того там идет речь о некой "вооруженной провокации", имевшей место на границе россии после начала вторжения в Украину.
О каком именно "вторжении на территорию россии" идет речь в тексте документа не указано, как и о том, кто именно туда вторгался и какая роль в этом была у ФСБ.
Если документ будет принят, то указанные сотрудники российской спецслужбы получат разные социальные льготы и налоговые поблажки.
Как сообщалось ранее, это не единственное странное предложение, которое поступало от российских депутатов в последнее время. Так недавно депутаты от ЛДПР предложили переименовать чуждое для "русского уха" слово "президент" и в дальнейшем называть своего диктатора просто "правителем".