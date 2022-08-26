Окупанти зробили нову тривожну заяву щодо Запорізької АЕС

За словами колаборанта Рогова, електроенергія зі станції в Україну не постачається

Запорізька АЕС, яка вчора вперше в своїй історії була повністю знеструмлена через провокацію російських окупантів, наразі не постачає в українську мережу електроенергію. Про це заявив "член головної ради адміністрації" окупованої частини регіону, колаборант Володимир Рогов. Його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Причиною відключення станції Рогов назвав перебиті лінії подачі струму. За його словами, їх було зруйновано через "постійні обстріли".

При цьому колаборант назвав ситуацію на ЗАЕС "контрольованою". І додав, що станція постачає електроенергію на підконтрольну окупантам територію Запорізької та Херсонської областей.

ЗАЕС опинилась в руках росіян у перші дні війни. Ситуація довкола неї постійно погіршувалась. Окупанти регулярно запускали над об’єктом свої ракети, що Україна називає актами ядерного тероризму. Окрім того, вони почали обстрілювати станцію, при цьому звинувачуючи в нанесенні ударів Україну. З’являлись також повідомлення про те, що на станції скупчилось чимало російської важкої техніки, а сама вона замінована. Зокрема, саме з території ЗАЕС росіяни, ймовірно, обстрілюють місто Нікополь.

Відомо, що на об’єкті під тиском загарбників досі працює український персонал. Втім, у МАГАТЕ твердять, що, хоч і мають з ним певний зв'язок, контроль над станцією можна вважати втраченим. У той же час росіяни погрожують вивести ЗАЕС з експлуатації. А після вчорашнього відключення її від електроживлення з’явилась пряма загроза вибуху із подальшим масштабним викидом радіації.

Як повідомляв "Телеграф", зараз ООН збирає термінову інспекцію МАГАТЕ, яка має прибути на станцію наступного тижня. Заїжджати вона планує з підконтрольної Україні території, а очолити її має намір особисто голова агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі. Втім, в українському Міненерго стверджують, що росіяни уже роблять усе, щоби зірвати цей візит.