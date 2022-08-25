Шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар прокоментував останні події на Запорізькій АЕС

Вперше в історії відбулося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Який ресурс виживання станції? І чим взагалі небезпечний ядерний шантаж росіян…

Спершу про ресурс: на випадок втрати енергоживлення на атомній станції є запасні генератори. Свого часу головний інженер Запорізької АЕС говорив, що на підприємстві є три дизельні станції, кожна з яких здатна протримати безпечну роботу охолоджувальних насосів на АЕС протягом доби. При сильній економії 3 запасні дизельстанції зможуть пропрацювати максимум 4-ри доби.

Тобто, у росіян де-факто є 2-3 дні для відновлення живлення ЗАЕС.

Якщо їм цього не вдасться, то далі може трапитися вибух, подібний тому, що відбувся на Фукусімі.

Що взагалі відомо: сьогодні через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, повністю відключилась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів

Внаслідок 2 працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повну енергетичну ізоляцію ЗАЕС.

Чим це загрожує: зовнішнє живлення потрібне енергоблокам для роботи насосів, що охолоджують активну зону реактора.

У чому різниця між чорнобильськими (графітовими) та запорізькими (водо-водяними) реакторами: якщо не вдаватися до численних подробиць, то на запорізькому типовому реакторі є захисна оболонка, так сама, як і на фукусімських реакторах. На Фукусімській АЕС №1 ця оболонка увібрала в себе до 98% всіх радіоактивних речовин, в повітря вилетіло лише 2%.

Тобто небезпека від вибуху Запорізької станції буде великою, але в рази меншою за шкодою, ніж Чорнобильської.