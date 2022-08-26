Сотрудники ЗАЭС вернули два энергоблока в украинскую энергосеть: какая ситуация сейчас на станции

Станция продолжает поставлять энергию Украине

Украинским атомщикам на Запорожской АЭС после полного отключения от сети, удалось вновь вернуть два энергоблока.

Как информирует пресс-служба Энергоатома, второй из отключенных энергоблоков был вновь запущен в 21:15, а в настоящее время продолжается набор мощности.

Первый из энергоблоков удалось переподключить 26 августа в 14:04, после чего никаких замечаний к системе безопасности и работе оборудования не имеется.

Электростанция продолжает работать в энергосети Украины и продолжает поставлять электричество на благо нашего государства.

"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", — говорится в сообщении.

Источники "Телеграфа" среди работников станции сообщили, что в настоящее время к сети подключены пятый и шестой энергоблоки.

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Как сообщалось ранее, оккупанты в августе нарастили число провокация на крупнейшей атомной электростанции Европы, в том числе обстрелами перебили все линии энергопередачи на подконтрольную Украине территорию. Это привело к тому, что 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключенной от энергосети.

В Международном агентстве по атомной энергетике после этого сообщили о подготовке к отправке специальной миссии на станцию. Оккупанты согласились на ее проведение, но все равно делают все, чтобы миссия к станции не добралась.