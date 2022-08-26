Співробітники ЗАЕС повернули два енергоблоки в українську енергомережу: яка ситуація зараз на станції

Станція продовжує постачати енергію Україні

Українським атомникам на Запорізькій АЕС після повного відключення від мережі вдалося знову повернути два енергоблоки.

Як інформує пресслужба Енергоатому, другий з відключених енергоблоків був знову під'єднаний о 21:15, а зараз триває набір потужності.

Перший з енергоблоків вдалося приєднати 26 серпня о 14:04, після чого жодних зауважень до системи безпеки та роботи обладнання не було.

Електростанція продовжує працювати в енергомережі України та продовжує постачати електрику на благо нашої держави.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно і міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та всієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", — йдеться у повідомленні.

Джерела "Телеграфа" серед працівників станції повідомили, що наразі до мережі приєднати п’ятий та шостий енергоблоки.

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Як повідомлялося раніше, окупанти у серпні наростили кількість провокацій на найбільшій атомній електростанції Європи, у тому числі обстрілами перебили всі лінії енергопередачі на підконтрольну Україні територію. Це призвело до того, що 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії виявилася повністю відключеною від енергомережі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергетики після цього повідомили про підготовку до відправлення спеціальної місії на станцію. Окупанти погодилися на її проведення, але все одно роблять все, щоб місія до станції не дісталася.