Загинув від власної зброї: нові подробиці ліквідації нардепа-зрадника Ковальова

Колишнього "слугу народу" розстріляли з його власної помпової рушниці

Нардеп-зрадник і колаборант Олексій Ковальов, який напередодні був ліквідований у Херсонській області, загинув не від ножа, як про це повідомлялось напередодні. За оновленими даними, "слугу народу"-перебіжчика застрелили в голову, від чого він помер на місці. При цьому знаряддям убивства стала власна помпова рушниця Ковальова марки "Моссберг".

Уточнену інформацію опублікували російські телеграм-канали Baza та Astra. Виконавці ліквідації колаборанта проникли до його будинку в окупованому місті Гола Пристань близько 15:00 неділі, 28 серпня, і розстріляли його. Після цього вони також напали на його 38-річну співмешканку, поранивши її у шию ножем.

Відомо, що труп Ковальова знайшла його мати. Співмешканку зрадника, якій вдалось пережити напад, госпіталізували до центральної районної лікарні Голопристанського району Херсонської області. Її намагаються врятувати медики. Хто саме напав на зрадника та його коханку, наразі невідомо.

Як повідомляв "Телеграф", Ковальов одразу привітав окупацію Херсонщини за що отримав від загарбників посаду "заступника голови з питань сільського господарства". Вчорашній замах на зрадника був уже не першим – у червні його автомобіль підірвали, а сам він потрапив з пораненнями до лікарні.

Останнім часом на тимчасово окупованих територіях активізувалась діяльність партизанів. Так днями у Запорізькій області було знайдено мертвими окупаційного "мера" Мелітополя Івана Сушка та голову окупаційної "поліції" Андрія Рижкова.