Мінус колаборант: на Запоріжжі підірвали "мера"-тамаду

"Бавовна" для колаборантів продовжує лунати по всіх окупованих регіонах України. Напередодні у Херсоні партизани намагались ліквідувати пособника гауляйтера Володимира Сальдо – Ігоря Телегіна. А сьогодні із Запорізької області прийшло повідомлення про ліквідацію окупаційного "мера" селища Михайлівка Івана Сушка.

Його загибель у своєму телеграм-каналі підтвердив "член головної ради адміністрації" окупованої частини регіону, колаборант Володимир Рогов. За його даними, вибуховий пристрій був закладений під сидіння автомобіля Сушка. Від вибуху він зазнав сильних поранень і у критичному стані був доправлений до лікарні, де помер. За даними видання "Обозреватель", замах був скоєний українськими партизанами, які діють на Запоріжжі.

Сушко був призначений "головою" окупаційної адміністрації Михайлівки наприкінці квітня. До початку своєї кар’єри колаборанта він працював тамадою і активно висвітлював у соцмережах, як проводить свята. Мав також досвід служби у Десантно-штурмових військах Збройних сил України. У 2015 році балотувався у депутати селищної ради від партії "Опозиційний блок".

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Як повідомляв "Телеграф", останнім часом почастішали замахи на колаборантів росіян. Так 20 серпня у Маріуполі намагались підірвати окупаційного "мера" міста Костянтина Іващенка. На жаль, він не постраждав. А от гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо третій тиждень перебуває у токсикореанімації однієї з московських клінік після того, як "перевтомився на роботі". Напередодні було зафіксовано влучання і у будівлю "адміністрації" ватажка "ДНР" дениса пушиліна, але цей інцидент викликає сумніви, оскільки має чимало ознак постановки.