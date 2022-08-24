Минус коллаборант: в Запорожье взорвали "мэра"-тамаду
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"Бавовна" для коллаборантов продолжает раздаваться по всем оккупированным регионам Украины. Накануне в Херсоне партизаны пытались ликвидировать пособника гауляйтера Владимира Сальдо – Игоря Телегина. А сегодня из Запорожской области пришло сообщение о ликвидации оккупационного "мэра" поселка Михайловка Ивана Сушка.
Его гибель в своем телеграм-канале подтвердил "член главного совета администрации" оккупированной части региона, коллаборант Владимир Рогов. По его данным, взрывное устройство было заложено под сиденье автомобиля Сушко. От взрыва он получил сильные ранения и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. По данным издания "Обозреватель" покушение было совершено партизанами, которые действуют на Запорожье.
Сушко был назначен "главой" оккупационной администрации Михайловки в конце апреля. До начала своей карьеры коллаборанта он работал тамадой и активно освещал в соцсетях, как проводит праздники. Имел также опыт службы в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины. В 2015 году баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок".
Как сообщал "Телеграф", в последнее время участились покушения на коллаборантов россиян. Так 20 августа в Мариуполе пытались взорвать оккупационного мэра города Константина Иващенко. К сожалению, он не пострадал. А вот гауляйтер Херсона Владимир Сальдо третью неделю находится в токсикореанимации одной из московских клиник после того, как "переустал на работе". Накануне было зафиксировано попадание и в здание "администрации" главаря "ДНР" дениса пушилина, но этот инцидент вызывает сомнения, поскольку имеет множество признаков постановки.