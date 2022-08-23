"Бавовна" для коллаборанта: в Херсоне взорвали очередного предателя

Факт покушения подтвердил местный ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов

Колаборантам россиян, в какой точке оккупированных территорий они бы ни были, нет покоя. Так в Мариуполе на днях попытались взорвать поставленного россиянами "мэра" Константина Иващенко, в Донецке сегодня нанесли прямой удар по "администрации" дениса пушилина, а в москве третью неделю лечится в токсикореанимации от "переутомления на работе" на работе гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Тем временем подчиненным чиновникам последнего продолжают устраивать "бавовну".

Как сообщило пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова, на этот раз взорвать пытались заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области, давнего пособника Сальдо Игоря Телегина. Информация о покушении появилась в телеграм-каналах накануне, но подтвердил ее Стремоусов только сейчас.

По словам предателя Украины, известно, что Телегина взорвали самодельным взрывным устройством. Впрочем, коллаборант, несмотря на более ранние сообщения, выжил. Но в каком он находится состоянии, пока неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", в начале августа успешное покушение было совершено на "замглавы" Новокаховской оккупационной военной областной администрации Виталия Гуру. Его расстреляли у дома, где он жил.