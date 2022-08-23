В Донецке снаряд прилетел в "администрацию" пушилина: все подробности

По версии пророссийских СМИ, в результате обстрела пострадало большое количество людей, погибшие. Местные жители от ударов прячутся в подземках

В центре оккупированного россиянами Донецка, где недавно мощно горел пивной завод, раздался громкий взрыв. Согласно данным пропагандистов, Вооруженные украинские силы якобы нанесли удар по так называемой "администрации" главаря боевиков на Донбассе дениса пушилина.

Кроме того, в Донецких телеграмм-каналах распространяется информация, что в результате взрыва пострадало большое количество людей. В месте прилета, который полностью разрушил три верхних этажа, возник масштабный пожар.

Возле здания работают представители всех экстренных служб.

Последствия удара по "администрации" пушилина

По предварительным данным российских пропагандистов, в момент прилета снаряда по административному зданию боевика пушилина внутри помещения не было.

Стоит добавить, что, кроме прилета в "администрацию" главаря боевиков на Донбассе, зафиксирован прилет у здания "МВД", расположенного на площади Дзержинского, а также по одной из здешних гостиниц.

Также пророссийские информационные порталы, ссылаясь на данные от так называемой местной "власти", пишут, что всего за один час по городу выпущено около 12 снарядов калибром 155 мм. Погибли как минимум два человека: 51-летний мужчина и 18-летний мужчина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в оккупированном Донецке всю ночь масштабно пылала нефтебаза.

Также напомним, что автомобильный Антоновский мост в Херсоне снова потерпел удар со стороны Вооруженных сил Украины.