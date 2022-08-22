ВСУ снова мощно ударили по Антоновскому мосту под Херсоном: что известно

Кроме моста возле Херсона, ВСУ держат под контролем также мост возле Каховской ГЭС.

Автомобильный Антоновский мост, соединяющий оккупированный Херсон с Крымом, снова получил удар со стороны Вооруженных сил Украины. Как заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, восстановить его враг уже не сможет.

Фото Антоновского моста после удара 22 августа

"Антоновский мост — одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", — сказала Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

По словам спикера, ВСУ также держат под контролем другую важную транспортную артерию в регионе – Каховский мост вблизи Каховской ГЭС. Удары по нему требуют "филигранной" работы, чтобы не задеть технические конструкции электростанции. Поэтому удары наносятся в том числе и по ремонтной технике и плитам, которые подвозит противник в попытках заменить уже поврежденные. Таким образом, Украина контролирует состояние обоих сооружений и ограничивает пути поставки оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", удары по Антоновскому мосту ВСУ начали наносить еще в середине июля. Таким образом, украинская армия отрезает ключевой путь сообщения с Крымом. Оккупанты навели у моста понтонную переправу, но возят через нее технику вместе с гражданскими авто, прикрываясь таким образом от возможных атак. Впрочем, пропускная способность такой переправы незначительна. Эксперты также призвали не сносить Антоновский мост полностью, ведь он еще пригодится украинской армии во время наступления на Крым.