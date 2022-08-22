ЗСУ знову потужно вдарили по Антонівському мосту під Херсоном: що відомо

Окрім мосту біля Херсону ЗСУ тримають під контролем також міст біля Каховської ГЕС

Автомобільний Антонівський міст, який сполучає окупований Херсон із Кримом, знову зазнав удару з боку Збройних сил України. Як заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, відновити його ворог уже не зможе.

Фото Антонівського мосту після удару 22 серпня

"Антонівський міст – один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", — сказала Гуменюк під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

За словами речниці, ЗСУ також тримають під контролем іншу важливу транспорту артерію в регіоні – Каховський міст поблизу Каховської ГЕС. Удари по ньому вимагають "філігранної" роботи, щоби не зачепити технічні конструкції електростанції. Тому удари наносяться у тому числі й по ремонтній техніці та плитам, які підвозить противник у спробах замінити вже пошкоджені. Таким чином Україна контролює стан обох споруд і обмежує шляхи постачання окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", удари по Антонівському мосту ЗСУ почали завдавати ще в середині липня. Таким чином українська армія відрізає ключовий шлях сполучення із Кримом. Окупанти навели біля мосту понтонну переправу, але возять через неї техніку разом із цивільними авто, прикриваючись таким чином від можливих атак. Втім, пропускна здатність такої переправи незначна. Експерти також закликали не зносити Антонівський міст повністю, адже він ще знадобиться українській армії під час наступу на Крим.