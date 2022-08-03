Альтернатива Антонівському мосту? Окупанти облаштували переправу через Дніпро (фото)

окупанти шукають додаткові можливості перекинути техніку вглиб українського півдня

Після удару українських Збройних сил по Антонівському мосту, розташованого на території тимчасово окупованої Херсонщини, росіянам довелося шукати альтернативні шляхи для перекидання бойової техніки, облаштувавши поромну переправу через річку Дніпро.

Як пише видання "Радіо Свобода", супутнику Planet Labs вдалося зробити знімки, які підтверджують перекидання окупаційної техніки через річку поблизу Херсона. Згідно з наявними відомостями, ця переправа вже є другою, яку окупаційна армія використовує для стягування бойової техніки на південь України. Вони звели її поблизу Антонівського залізничного мосту, який нещодавно був атакований українськими захисниками.

Першу ж, яку противник облаштував неподалік селища Придніпровське, було зафіксовано супутником ще 1 серпня.

Окупанти біля Херсону використовують поромну переправу

За даними військового експерта Миколи Бєлєскова, у такий спосіб російський ворог, скоріше за все, перекидають не важку, а автомобільну техніку.

За словами представника Національного інституту стратегічних досліджень, зазвичай поромні переправи використовуються для перекидання озброєння, боєприпасів та продовольчих товарів.

"Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі в плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання", — пояснив Бєлєсков.

Варто додати, що, згідно з заявами самих окупантів, вони облаштували понтонну переправу через Дніпро задля того, аби нібито мати можливість транспортувати через неї цивільних.

Окупанти біля пошкодженого Антонівського мосту звели понтонну переправу

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки супутниковим знімкам вдалося встановити, що російські окупанти продовжують красти українське зерно та тоннами вивозити його до окупованого Криму, після чого морем переправляють товар у Сирію.