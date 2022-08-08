Пока еще стоит: появилось и видео последствий очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту

Движение транспорта по мосту заблокировано

Пока оккупанты приходили в себя от удара Вооруженных сил по Антоновскому мосту, расположенному на территории временно оккупированной Херсонщины, украинские защитники ночью 8 августа снова ударили по крайне важному для захватчиков логистическому объекту. На этот раз россияне отрицать обстрел не стали, вместо того опубликовали видео, на кадрах которого четко видно повреждение переправы через реку Днепр.

Как в своем Телеграмм-канале сообщил украинский журналист Сергей Руденко, несмотря на десятки выпущенных ракет из РСЗО Himars, Антоновский мост все еще стоит. На кадрах видны четыре глубокие воронки от обстрела, кроме того, значительные повреждения получила техника строителей, ремонтировавших мост после предварительных ударов.

Оккупанты предупредили, что открытие Антоновского моста, движение по которому было заблокировано из-за предварительного удара ВСУ, планируют отложить.

Напомним, ранее переправа получала повреждения в результате обстрела со стороны Украины, после чего он был закрыт для движения грузового транспорта. Украинские защитники нанесли удар по важному логистическому объекту оккупантов с помощью установок HIMARS.

Позже оккупационная армия россии прибегла к обустройству понтонных переправ в Херсонской области, пытаясь компенсировать возможности Антоновского моста. На самом мосту продолжаются ремонтные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские защитники ночью на 8 августа нанесли удары по двум переправам, ведущим через реку Днепр. Кроме Антоновского моста, ВСУ попали и по Каховскому мосту.