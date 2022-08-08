ВСУ ударили не только по Антоновскому мосту: что известно (фото, видео)

Оккупантам пришлось несладко в ночь на понедельник

Украинские военные ударили по мостам через Днепр, которые находятся на оккупированной территории. Кроме Антоновского моста, который является важной логистической транспортной артерией к Херсону, попадания есть также и по Каховскому мосту.

Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она отметила, что попадания достаточно серьезные. "Отработан огневой контроль", — сказала спикер. Местные коллаборанты уже заявили что полотно моста повреждено.

Кроме попадания по мостам через Днепр известно также об уничтожении нескольких складов оккупантов с боеприпасами. В сети также появилась предварительная карта ударов ВСУ в Херсонской области в ночь на 8 августа. Кроме мостов там также отмечена Чаплинка, где находится аэродром, куда по предварительным данным россияне перебазировали технику из Чернобаевки.

Карта ударов из HIMARS

Местные жители сообщают о громких взрывах ночью, а также о горящей строительной технике на мосту после них. Напомним, оккупанты пытались чинить Антоновский мост после последнего попадания из РСЗО HIMARS, пользуясь паромной и понтонной переправой возле него. Оккупанты сообщают, что есть "повреждения полотна" и открытие моста после ремонта откладывается.

Ночное фото пожара на Антоновском мосту

Кроме мостов и аэродрома, "бавовну" для оккупантов ВСУ из HIMARS устроили и в Мелитополе. Целями стали временные казармы оккупантов, ликвидировано около сотни врагов. Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне стягивают силы на юг Украины, вероятно, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Они могут использовать хитрость, чтобы втянуть Украины в противостояние на открытой местности — эксперты рассказали об опасности.