Россияне готовят "Херсонский гамбит" — украинским войскам надо быть осторожнее

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области

О том, что ВСУ заканчивают или уже закончили подготовку к контрнаступлению на Херсонском направлении, активно говорили практически весь июль. Особенно после того, как украинские Вооруженные силы нанесли удар по расположенному на территории временно оккупированной Херсонщины Антоновскому мосту, сделав его не пригодным для переброски военной техники с Крыма. Однако массированных наступательных действий пока нет. А россияне ищут альтернативные пути для переброски боевой техники на материковую часть юга Украины, обустроив паромную переправу через реку Днепр.

Почему мы активно не атакуем на юге? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

На юге агрессор хочет подтолкнуть ВСУ к наступлению

"По моей версии, приоритетными направлениями ударов для рф остаются захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах, – говорит Олег Стариков. – И сейчас как раз вновь возросла интенсификация боевых действий на Донецком направлении".

Кроме того, продолжает эксперт, идет накопление российских сил и средств на юге.

"Но основной удар, основное давление, всё равно будет на востоке. А на юге рф просто укрепляет подразделения, подтягивает разными путями боекомплект, чтобы провести операцию, как они называют, "Херсонский гамбит". А именно – втянуть ВСУ в наступление, а потом на открытых местностях, используя свое преимущество в огневой мощи, уничтожить наступающие войска", – считает эксперт.

Он предполагает, что украинские главком Залужный и Генштаб это распознали – и доложили верховному главнокомандующему (президенту), что спешить не надо, следует лучше подготовиться.

"А еще лучше – использовать тактику мобильной обороны. Это когда готовится "кулак", наносится удар, а потом наши подразделения отходят назад. Контрнаступательные же действия – это совсем другое. Иные ресурсы, иные риски. И в нашем случае, если поспешить, это чревато неприятными для нас же последствиями", – поясняет Олег Стариков.

Надо прислушиваться к профессиональным военным

По мнению Олега Старикова, россияне ждут, когда в Украине вызреет проблема, которая есть во всех армиях и всех странах. А именно – выбор между "политической целесообразностью" (когда высшее военно-политическое руководство требует скорейшего освобождения территорий для того, чтобы было что предъявить народу и зарубежным партнерам) и "военной необходимостью" (когда военные видят, что непродуманное наступление приведет к отрицательным последствиям).

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"Надеюсь, наш верховный главнокомандующий прислушивается к профессиональным военным – и соответствующим образом корректирует свои решения с их предложениями", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что в этом плане очень хорошо работает армия США.

"Там у них председатель объединенного комитета начальников штабов (сейчас это Марк Милли) имеет достаточно веское слово. И верховный главнокомандующий – президент – может его перебить лишь при определенных условиях. К счастью, мы тоже переходим к стандартам НАТО, когда и военные имеют свое решающее слово. А политики принимают политическое решение, прислушиваясь к этим словам. Лишь такая связь дает эффект", – резюмирует Олег Стариков.